الـ 03:00 عصرا.. الآسيوي يفتح بوابات النهائي

قرر الاتحاد الآسيوي بالتنسيق مع الجهات المختصة فتح بوابات ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عند الـ 03:00 عصرًا، أمام حضور مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وماتشيدا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وحددت اللجنة المنظمة البوابة الخارجية 1 لدخول كبار الشخصيات، والبوابة 2 لدخول المنصة الذهبية وحافلات ووفود الفريقين.

وحددت البوابة 3 لدخول الإعلاميين، والبوابات 3 و4 و5 لدخول حاملي تذاكر الجماهير الموحدة، والبوابة 6 لدخول حاملي تذاكر المنصة الفضية والذهبية.

أما البوابات الداخلية، فقد خُصصت الأولى لدخول جماهير فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، والخامسة لدخول رابطة جمهور الأهلي، والرابعة لمنطقة الفعاليات ومنطقة الجماهير العامة.

وتنطلق المباراة في تمام الـ 07:15 مساءً، إذ يسعى الأهلي للاحتفاظ بلقبه القاري بعد تتويجه بالنسخة الماضية، بينما يطمح الفريق الياباني، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، إلى تحقيق إنجاز تاريخي في أول نهائي له.