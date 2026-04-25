الصائغ: آسيا صعبة.. وخروج الهلال والاتحاد طبيعي

تدرج المهندس أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل أروقة العملاق الجداوي بداية من الإشراف العام على قطاع الكرة الطائرة خلال الفترة من 2015 حتى 2016، قبل أن يشغل منصب الأمين العام للنادي، ثم توليه رئاسة مجلس الإدارة بالتزكية في يونيو 2019.

في حواره مع «الرياضية»، كشف الصائغ عن أسباب فوز الأهلي على بطل اليابان وبلوغه النهائي، وكذلك طريقة الفوز بالبطولة، ورأيه في خروج الهلال والاتحاد.

01

كيف رأيت مباراة الأهلي وفيسيل كوبي في نصف النهائي لدوري أبطال النخبة؟

كانت مباراة مشدودة للغاية، ولم أتوقعها هكذا، خاصة في شوطها الأول، ونجح الأهلي في الشوط الثاني بأن يتحول بشكل إيجابي، فأبدع وعاد إلى هدوئه ومستواه الحقيقي، وظهر تركيز اللاعبين عاليًا، وانتفضت الشراسة الهجومية لمهاجميه، خاصة البرازيلي جالينو، فاستمتعنا بأداء الأهلي بشكل لافت.

02

ما حظوظ الأهلي للفوز بالبطولة؟

الأهلي يمتلك حظوظًا كبيرة في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لعوامل كثيرة، أهمها أن المباراة على أرضه ووسط جمهوره، صاحب الكلمة العليا في مباريات النخبة، فهو يملك التأثير الجماهيري، الذي يصنع الفارق في النتائج، وأداء ومستوى اللاعبين بشكل غير طبيعي.

03

ما عوامل وصول الأهلي للنهائي؟

الأهلي فريق كبير وعريق، ويمتلك الأدوات الصانعة للانتصارات، ووصوله للمباراة النهائية لدوري النخبة يكون في العمل بروح الفريق الواحد، سواء إداريًا أو فنيًا.

04

كيف يفوز الأهلي بالبطولة؟

بالحضور الذهني، والتركيز العالي، واحترام الفريق المنافس، خاصة أن هذه المباراة تمثّل نهائي نخبة الأندية الآسيوية، التي يستحقها الأهلي عن جدارة واستحقاق.

05

مَن أعجبك من لاعبي الأهلي؟

بصراحة، اللاعبون جميعهم نجوم، لكن اللاعب الأكثر تفوقًا وتأثيرًا هو الجمهور العظيم للفريق، فهو من وجهة نظري اللاعب رقم واحد.

06

ما تقييمك لأداء الفرق المشاركة في البطولة؟

المنافسة في دوري أبطال آسيا صعبة، الفريق المعد بطريقة صحيحة في كافة الجوانب يستمر ويتأهل للأدوار النهائية، وخروج الهلال والاتحاد من البطولة ليس مفاجأة، على الرغم من الدعم الكبير لهما، لكن بسبب تذبذب مستواهما، وكنت أتمنى أن يكون النهائي سعوديًا خالصًا، خاصة أن وجودهما كان سيسهل المهمة للأهلي في الحفاظ على اللقب.

07

نصيحة أخيرة للاعبي الأهلي؟

إياكم والاستهتار بالمنافس أو الغرور، لا بد من أن نعمل ألف حساب لأي منافس يواجه فريقنا لضمان اعتلاء منصة التتويج.