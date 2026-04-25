7 أبطال يكتفون بمتابعة النهائي

يتابع سبعةٌ من أبطال نخبة آسيا زملاءَ الأمس في فريق الأهلي الأول لكرة القدم وهم يدافعون، السبت، عن لقبهم أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني على ملعب «الإنماء».

وبين نهائيَّي دوري أبطال آسيا للنخبة السابق والمرتقب، أجرى الأهلي تعديلاتٍ محدودةً في فريقه. ورحل عنه سبعة لاعبين كانوا جزءًا من قائمة مباراة النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني، مطلع مايو الماضي. في المقابل، أبرم البطل سبع صفقات خلال فترتي الانتقالات، الصيفية والشتوية، الأخيرتين.

وبدأ المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نهائي 2025، وهو الآن قائدٌ لهجوم السد القطري، الذي ودَّع النسخة الجارية من البطولة في دور الثمانية.

وخاض المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، الظهير الأيسر، مباراة كاواساكي فرونتال، ورحل عن النادي بعد نهاية الموسم منتقلًا إلى لوجانو السويسري.

وخلال فترة التعاقدات ذاتها، عاد البرازيلي ألكسندر جوميز، لاعب الوسط الأهلاوي، إلى بلاده، وارتدى شعار أتلتيكو مينيرو بعد موسمٍ وحيدٍ مع أخضر جدة، توَّجَهُ بلعِب بعض دقائق النهائي الآسيوي.

ودخل الإسباني جابري فيجا، لاعب الوسط، بديلًا خلال المباراة ذاتها، وبعد نهاية الموسم عاد إلى أوروبا من بوابة بورتو البرتغالي.

كذلك دخل الجناح فهد الرشيدي بديلًا، وبقِي أهلاويًّا حتى رحل عائدًا إلى التعاون عبر نافذة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسبقه في الخروج سعد بالعبيد، الظهير الأيسر، والجناح سميحان النابت، اللذان بقِيا على مقاعد الاحتياط أمام كاواساكي فرونتال، وغادرا الفريق صيفًا، الأول إلى الشباب معارًا، والثاني إلى العلا.

وطعَّم بطل آسيا صفوفه، في الصيف والشتاء الماضيين، بالفرنسيين فالنتين أتانجانا وإنزو ميو، لاعبَي الوسط، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه المهاجم ريكاردو ماتياس، القادم شتاءً، والظهيرين زكريا هوساوي ومحمد عبد الرحمن، والجناح صالح أبو الشامات. كما استعاد الجناح ياسين الزبيدي بعد إعارةٍ إلى الأخدود طيلة النصف الثاني من الموسم الماضي.

ويحتفظ الأهلي، الذي يدرِّبه الألماني ماتياس يايسله، بـ 16 من اللاعبين الـ 23 الذين ضمَّتهم قائمته في مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «الإنماء»، قبل نحو عام.

ولا يزال يايسله يعتمد بصفةٍ أساسيةٍ على ركائز الموسم الماضي، مثل السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والمدافعين البرازيلي روجير إيبانيز، والتركي مريج ديميرال، والجناحين الجزائري رياض محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينو، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

ويفتقد الألماني جهود علي مجرشي، الظهير الأيمن، الذي يحرمه الإيقاف الآسيوي لثلاث مبارياتٍ عن خوض نهائي النخبة للمرة الثانية على التوالي.