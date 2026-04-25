4 لاعبين ينتظرون الفرحة الأولى مع الأهلي

ينتظر أربعة لاعبين في فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحقيق الإنجاز الأول مع النادي الجداوي حينما يخوضون، السبت، نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووصل الأهلي إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي 2ـ1 عبر البرازيلي ويندرسون جالينو، والإنجليزي إيفان توني.

ويظهر الرباعي: الفرنسي فالنتين أتانجانا، وزكريا هوساوي، والبرازيلي ماثيوس جونسالفيس، ومواطنه ريكاردو ماتياس في النهائي الأول مع النادي.

وتعاقد الأهلي في الموسم الجاري مع سبعة عناصر محليةٍ وأجنبيةٍ.

واستقطب النادي في فترة الانتقالات الصيفية ستة لاعبين، هم محمد عبد الرحمن، الفرنسيان إينزو ميلوت وفالنتين أتانجانا، صالح أبو الشامات، زكريا هوساوي والبرازيلي ماثيوس جونسالفيس.

وفي فترى الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، تعاقد الأهلي مع البرازيلي ريكاردو ماتياس.

وحقق الثلاثي محمد عبدالرحمن، والفرنسي ميلوت، وصالح أبو الشامات البطولة الأولى مع النادي، أغسطس الماضي، بعد الفوز بكأس السوبر السعودي في هونج كونج.