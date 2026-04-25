السبت.. يايسله ينتظر الإنجاز الثالث

ينتظر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فرحة ثالثة مع النادي الجداوي، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وينتظر الأهلي في النهائي، السبت المقبل، الفائز من مباراة شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا زيلفيا الياباني، التي تلعب الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ووصل الأهلي إلى النهائي الثاني على التوالي بعد فوزه على فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف عن طريق البرازيلي ويندرسون جالينو والإنجليزي إيفان توني.

ونجح المدرب الألماني في تحقيق بطولتين مع الأهلي منذ قدومه إلى جدة للمرة الأولى يوليو 2023.

واستطاع يايسله تحقيق أول لقب قاري للنادي الجداوي الموسم الماضي بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وتجاوز كاواساكي فرونتالي الياباني بهدفين دون مقابل مايو الماضي، وبعدها بثلاثة أشهر وتحديدًا أغسطس الماضي أضاف اللقب الثاني له مع الأهلي بعد تحقيق كأس السوبر السعودي عقب تجاوزه النصر بركلات الترجيح 7ـ5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما.

وجدَّد المدرب الألماني عقده مع النادي سبتمبر الماضي حتى 2027.