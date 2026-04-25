منافس الأهلي.. شباك نظيفة في إقصائيات آسيا

يصطدم حلم فريق الأهلي الأول لكرة القدم في البقاء على منصة دوري أبطال آسيا للنخبة، للعام الثاني تواليًا، باختبار صعب عنوانه الدفاعات اليابانية الصلبة، إذ نجح ماتشيدا زيلفيا، منافس الأهلي بالمباراة النهائية، في الحفاظ على نظافة شباكه بجميع المباريات التي لعبها بالأدوار الإقصائية.

واهتزت شباك الفريق الياباني للمرة الأخيرة آسيويًا، بتاريخ 17 فبراير الماضي، عندما استقبل هدفًا في الدقيقة 90 من مواجهته لشينجدو رونشينج الصيني، في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الشرقية، ليحافظ على نظافة شباكه لـ 360 دقيقة متتالية بعد ذلك، أي خلال أربع مباريات خاضها في مراحل الإقصاء.

وبدأ ماتشيدا هذه السلسلة في ذهاب ثمن النهائي، عندما عاد من مدينة تشونشيون الكورية بتعادل سلبي مع جانجوون في 3 مارس، قبل أن يهزم ضيفه الكوري إيابًا بهدف نظيف سجله هوتاكا ناكامورا.

ونجح ماتشيدا بتجاوز الاتحاد في ربع النهائي، بتاريخ 17 أبريل، بعد فوزه بهدف سجله تيتي يانجي على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، قبل فوزه على شباب الأهلي الإماراتي في نصف النهائي بالنتيجة نفسها، وبهدف سجله يوكي سوما على الملعب نفسه في 21 أبريل.

وكان كوساي تاني الحارس الأساسي لماتشيدا في مواجهات الإقصاء، وهو حارس دولي حضر في قائمة المنتخب الياباني في 12 مباراة من تصفيات كأس العالم 2026، وشارك في اثنتيْن منها، أمام سوريا وأستراليا، علمًا أنّه يملك العدد الأعلى من المباريات بشباك نظيفة في نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة الحالية، وبواقع سبع مباريات، توزّعت على ثلاث في المجموعة الشرقية، وأربع في الأدوار الإقصائية.

وكان ماتشيدا عرضة لعدد كبير من التسديدات خلال مبارياته الأربع في مراحل الإقصاء، وصل عددها إلى 57 تسديدة، لكن 12 منها فقط كانت تجاه المرمى، ونجح كوساي تاني بالتصدي لها، إلا أنّ ماتشيدا ينتظر هو الآخر اختبارًا صعبًا أمام الهجوم الأهلاوي، الذي يُعدّ الأقوى تهديفيًا في النسخة الحالية، بعد تسجيله لاعبيه 26 هدفًا.