قوة ماتشيدا.. محطات مع الساموراي وتجارب خارجية

يشكّل اللاعبون المحليون، النواة الأساسية ومركز الثقل، لفريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، إذ من المتوقع أن يدفع المدرب جو كورودا بثمانية لاعبين يابانيين على الأقل في تشكيلته الأساسية، التي ستواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت، انطلاقًا من منسوب الخبرة المرتفع لديهم، وتجاربهم الخارجية مع فرق أوروبية، ومحطاتهم الدولية مع المنتخب الياباني.

وتضمّ قائمة ماتشيدا ستة لاعبين سبق لهم تمثيل «الساموراي الأزرق»، في ما مجموعه 74 مباراة، وهو عدد لا بأس به من المباريات الدولية، خاصة أن المنتخب الياباني يعجّ عادة باللاعبين القادمين من الدوريات الأوروبية الكبرى، ويدعّم قائمته بعدد قليل من لاعبي الدوري المحلي في اليابان.

وبالنظر إلى خيارات المدرب كورودا، تشير تشكيلاته الأساسية في الأدوار الإقصائية من الرحلة الآسيوي إلى اعتماده الكبير على العناصر المحلية، إذ استخدم 10 لاعبين يابانيين أمام جانجوون في ذهاب ثمن النهائي، وتسعة أمام الفريق نفسه إيابًا، قبل أن يبدأ بثمانة لاعبين محليين أمام الاتحاد في ربع النهائي، وأمام شباب الأهلي في نصف النهائي.

ويُعد يوتا ناكاياما، قلب الدفاع، صاحب التجربة الدولية الأطول مقارنة ببقية لاعبي قائمة ماتشيدا الحالية، إذ لعب 22 مباراة دولية، أولها في 2019، وآخرها في كأس الأمم الآسيوية 2024، كما كان ضمن قائمة المنتخب في نافذتين دوليتين خلال تصفيات كأس العالم 2024، لكن دون أن يلعب.

ولعب ناكاياما الدقائق كاملة في جميع مباريات ماتشيدا في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، باستثناء لقاء وحيد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الشرقية، علمًا أنّه خاض تجربة خارجية مع نادي زفوله الهولندي بين 2019 و2022، ومع هادرزفيلد الإنجليزي بين 2022 و2024، قبل انتقاله إلى ماتشيدا.

وإلى جانب ناكاياما، يعوّل كورودا على خبرة اللاعب جين شوجي في قلب الدفاع، إذ كان للأخير 20 مباراة دولية مع المنتخب الياباني، أولها في العام 2015، وآخرها في 2021 لحساب تصفيات كأس آسيا، كما أنّه يُعد اللاعب الوحيد الذي سبق له خوض تجربة في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، عبر 19 مشاركة مع تولوز في الدوري الفرنسي موسم 2018ـ2019.

وشارك شوجي في جميع مباريات ماتشيدا خلال الرحلة نحو المباراة النهائية، ما عدا المباراة الأخيرة بدور المجموعات، التي قرر فيها المدرب كورودا إراحة أغلب لاعبيه الأساسيين، كما أنّه لعب جميع الدقائق الممكنة في الأدوار الإقصائية، وهو يبحث عن لقبه الشخصي الثاني في دوري أبطال آسيا، كونه تُوّج مع كاشيما بلقب نسخة 2018.

ومن ناحيته، مثّل يوكي سوما، الجناح الأيمن، منتخب بلاده في 19 مباراة دولية، أولها عام 2019، وآخرها أمام البرازيل في لقاء تجريبي في أكتوبر 2025، كما خاض تجربة أوروبية مع نادي كازا بيا البرتغالي بين 2022 و2024، ولعب 50 مباراة في الدوري البرتغالي، طابعًا بصمته على خمسة أهداف.

ويُعدّ سوما من الركائز المهمة في تشكيلة ماتشيدا، إذ شارك في جميع المباريات القارية هذا الموسم، ما عدا مواجهة الاتحاد في ربع النهائي، التي تغيّب عنها بداعي الإصابة، كما أنّه يُعد أفضل هدافي فريقه آسيويًا، بتوقيعه على أربعة أهداف، ومن ضمنها هدف الفوز على شباب الأهلي في نصف النهائي.

ويلعب كوساي تاني، حارس المرمى، دورًا أساسيًا في أرقام فريقه اللافتة دفاعيًا، إذ حافظ على نظافة شباك ماتشيدا في جميع مباريات الأدوار الإقصائية، وحضر في التشكيلة الأساسية للمدرب كورودا في جميع المباريات على المستوى القاري، ما عدا اللقاء الأخير من منافسات المجموعة الشرقية.

وسُمي تاني في قائمة منتخب اليابان الأول في عدد كبير من النوافذ الدولية منذ العام 2021، إلا أنّه اكتفى بالمشاركة في ثلاث مباريات دولية، آخرها أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، كما خاض تجربة خارجية مع نادي ديندير البلجيكي، إلا أنّه كان حارسًا احتياطيًا طوال هذه التجربة.

ولعب هنري هيروكي موشيزوكي، الظهير الأيمن، خمس مباريات دولية مع الساموراي، آخرها تجريبية أمام البرازيل في أكتوبر 2025، وهو العدد نفسه من المشاركات الدولية التي خاضها المهاجم تاكوما نيشيمورا، الذي خاض تجارب خارجية في روسيا وسويسرا والبرتغال، علمًا أنّه كان خارج قائمة الفريق أمام الاتحاد وشباب الأهلي في ربع النهائي ونصف النهائي تواليًا.