يايسله يخوض اختبارا يابانيا ثانيا

يُدخل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في اختبار ثانٍ أمام مدرسة التدريب اليابانية.

ويجمع النهائي بين الأهلي وفريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة.

ويقود المدرب الياباني جو كورودا الجهاز الفني لماتشيدا زيلفيا منذ فبراير 2023، متمًا ثلاثة أعوام في مهمته.

وقبل كورودا، لم يُواجه يايسله أبناء مدرسة التدريب اليابانية سوى مرة واحدة مايو الماضي في نهائي «النخبة» أيضًا.

وفي ذلك النهائي تواجه الأهلي مع كاواساكي فرونتال الياباني وهزمه بهدفين دون رد، وظفر باللقب للمرة الأولى تاريخيًّا.

وخاض كاواساكي المباراة النهائية تحت قيادة المدرب الياباني شيكتوشي هاسيب، الذي لا يزال على رأس الوظيفة ذاتها.

وبعد تغلبه على شيكتوشي، يسعى يايسله إلى النجاح في اختباره الياباني الثاني، للحفاظ على اللقب القاري الذي حققه العام الماضي.