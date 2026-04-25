يايسله وكورودا لا يخسران النهائيات

يخلو سِجل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والياباني جو كورودا، قائد الدفة الفنية لماتشيدا زيلفيا، من الهزائم في المباريات النهائية.

وسينتهي صمود أحدهما حتمًا، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الذي يجمع بين الفريقين، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وخلال مسيرته التدريبية التي انطلقت عام 2019، خاض يايسله 3 مباريات نهائية، غادر كلًا منها مُتوَّجًا.

وأولى المباريات الثلاث كانت نهائي كأس النمسا 2022، وقاد فيها فريق ريد بول سالزبورج للفوز على منافسه رييد بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز يايسله أيضًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مايو الماضي بهدفين نظيفين، أمام كاوساكي فرونتال الياباني.

وبعد 3 أشهر، هَزَمَ فريقه الجداوي منافسه النصر 7ـ5 بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر السعودي، إثر تعادلهما 2ـ2 خلال الوقت الأصلي للمباراة التي لم تتمدد لشوطين إضافيين بموجب نظام البطولة.

بدوره، ظهر كورودا في 3 مباريات نهائية أيضًا، وأنهى كلًا منها فائزًا، على غرار يايسله.

وخلال مسيرته، لم يُشرف كورودا على فرق محترفة سوى ماتشيدا زيلفيا، وقبله قضى 29 عامًا في تدريب فريق مدرسة أوموري يامادا الثانوية لكرة القدم.

ويُسجِّل له موقع «ترانسفير ماركت» مباراتين نهائيتين مع فريق ثانوية أوموري يامادا ضمن بطولة اليابان تحت 18 عامًا.

ويعود النهائيان إلى عامي 2016 و2019 وهزم فيهما فريقه نظيريه سانفريس وجرامبوس تحت 18 عامًا بنتيجة 4ـ2 و3ـ2 على الترتيب.

وفي مشواره مع ماتشيدا زيلفيا الذي بدأ فبراير 2023 حضر مباراة نهائية وحيدة على كأس الإمبراطور 22 نوفمبر الماضي، وفاز فيها فريقه على فيسيل كوبي 3ـ1 وحقق اللقب.

وبعد 3 انتصارات للمدربين الاثنين، سيشهد ملعب «الإنماء» الخسارة الأولى لأحدهما في المباريات النهائية.