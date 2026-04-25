ينجي.. سوداني هزم الاتحاد وينتظر الأهلي

بطوله الفارع، وبنيته الجسمانية الضخمة، وبشرته الداكنة، لفت الأسترالي تيتي ينجي، مهاجم فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم، الأنظار في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة التي يستعدُّ لخوض مباراتها النهائية، السبت، أمام الأهلي، حامل اللقب، على ملعب «الإنماء».

ويلعب ينجي، ذو الـ 25 عامًا، للفريق الياباني معارًا من ليفينجستون الإسكتلندي منذ يناير الماضي، وحتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض بقميص الفريق 15 مباراةً، بواقع تسعٍ في الدوري الياباني، وستٍّ لحساب «النخبة»، وسجَّل هدفًا واحدًا في الأولى، وثلاثة أهدافٍ ضمن الثانية، أحدها حسم الانتصار «1ـ0» على الاتحاد بدور الثمانية.

وُلِد تيتي في مدينة أديلايد الأسترالية لأبوين من أصولٍ مختلفةٍ، فوالده «بن ينجي» مهاجرٌ من جنوب السودان، وأمه من إنجلترا.

وبعد وصوله إلى أديلايد، بنى بن ينجي مسيرةً مهنيةً لافتةً في الخدمة العامة، شملت أدوارًا في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين، والمنظمات متعددة الثقافات، والهيئات الصحية، إضافةً إلى عمله مدرسًا بدوامٍ جزئي في جامعة أديلايد بدءًا من عام 1972.

وفي 2007، أسَّس عيادةً طبيةً، وروضةَ أطفالٍ في كاجو كاجي، جنوب السودان، عاكسًا التزامه بالتعليم والرعاية الصحية في وطنه الأصلي، كما حصل على وسام أستراليا «OAM» تقديرًا لإسهاماته في مجتمع جنوب أستراليا.

أما الوالدة، إيما ينجي، فهي عالمة رئيسيات مولودةٌ في إنجلترا، وبَنَتْ العائلة مع زوجها داخل أديلايد، ولديهما من الأبناء أربعة: تاي، يعمل طبيبًا في كاجو كاجي، وأحدهم متوفى، وكوسيني وتيتي، لاعبا كرة القدم.

ويَكبُر كوسيني شقيقه تيتي بعامين، ويشغل مركز رأس الحربة أيضًا، ويلعب حاليًّا لفريق سيريزو أوساكا الياباني، معارًا من أبردين الإسكتلندي.

وعكسَ تيتي، اختار كوسيني بالفعل تمثيل منتخب أستراليا، وشارك معه في كأس آسيا 2023، وارتدى قميصه 11 مرةً، وسجَّل ستة أهدافٍ، وظهر أمام المنتخب السعودي العام قبل الماضي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويملك مهاجم ماتشيدا زيلفيا صلاحية تمثيل منتخبات جنوب السودان، بلد والده، وإنجلترا، موطن أمه، وأستراليا، مسقط رأسه.

وبدأ تيتي ينجي مشواره الاحترافي من بوابة فريق أديلايد كاميتز، التابع لمدينته، ثم انتقل إلى نيوكاسل يونايتد جتس الأسترالي، قبل مغادرة بلاده للاحتراف في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي الذي أعاره لثلاثة أنديةٍ مختلفةٍ، وبعد ذلك باع عقده إلى ليفينجستون الإسكتلندي يناير 2024.

ويُوثِّق له موقع «ترانسفير ماركت» أهدافًا بالقدمين اليمنى واليسرى، وكذلك بالرأس مستغلًّا قامته التي يبلغ طولها 197 سم.