السبت.. موعد الانتصارات والبطولات الأهلاوية

كَسِب فريق الأهلي الأول لكرة القدم جميع مبارياته الست التي لعِبها السبت الموسم الجاري، ويتطلَّع إلى الحفاظ على هذه القاعدة عندما يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني على ملعب «الإنماء» في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق الأهلي لقبَيه تحت قيادة المدرِّب الألماني ماتياس يايسله، نخبة آسيا والسوبر السعودي، يومَ السبت، في 3 مايو و23 أغسطس من العام الماضي.

ويقود يايسله الفريق منذ صيف 2023. ولعب الأهلاوية معه 131 مباراةً، فازوا في 86 منها، وتعادلوا في 21، وخسِروا 24.

ويومَ السبت بالتحديد، لُعِبَت 24 من هذه المباريات. وأسفرت نتائجها عن 16 انتصارًا، بما نسبته 66.6%، وخمسة تعادلاتٍ، مع ثلاث خسائر.

وأدى أحد هذه الانتصارات إلى التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، في 3 مايو 2025، عقِب التفوُّق على كاواساكي فرونتال الياباني 2ـ0 في المباراة النهائية.

وافتتح الفريق الموسم الجاري بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، ونال لقبها السبت 23 أغسطس الماضي بتغلُّبه على النصر بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2ـ2.

ولعِب الأهلي خمسًا أخرى من مباريات الموسم الجاري يوم السبت، وأسفرت عن فوزه 1ـ0 على الاتحاد والأخدود والخلود، و3ـ0 على نيوم وضمك.

وللنسخة الرابعة على التوالي، يُلعَب نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يومَ السبت.

وانطلقت البطولة عام 2003 تحت اسم «دوري أبطال آسيا»، وتحمل اسمها الحالي منذ الموسم الماضي.