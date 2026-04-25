«NBA».. جيمس يقود ليكرز إلى ثلاثية «بلاي أوف»

سجل ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي الأول لكرة السلة، 29 نقطة، وقاد زملاءه إلى الفوز على مضيفه هيوستن روكتس 112ـ108، بعد التمديد، صباح السبت، ليمنحه التقدم 3ـ0 في سلسلة مواجهتهما ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في المنطقة الغربية لدوري «NBA» للمحترفين.

وقدم جيمس، صاحب الـ41 عامًا، الذي يخوض الأدوار الإقصائية للمرة الـ19 في مسيرته، أداء حاسمًا بسرقة للكرة وتسجيل ثلاثية التعادل قبل 13.6 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

ولم ينجح أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، وحامل اللقب أربع مرات أيضًا، مع ثلاثة أندية مختلفة، في تسجيل سلة الفوز مع صافرة النهاية، لكنه أضاف سرقة للكرة وصدّة في والوقت الإضافي ليقود فريقه إلى انتصار وضع فيه روكتس على أعتاب الإقصاء في سلسلة ضمن المنطقة الغربية، يحسمها الفائز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

ولم يسبق لأي فريق في تاريخ «NBA» أن عاد من تأخر 0ـ3 ليفوز بسلسلة إقصائية.

ويحصل ليكرز على فرصة لحسم السلسلة في هيوستن، صباح الإثنين.

وفي صفوف روكتس، أحرز التركي ألبيرين شينجون 33 نقطة مع 16 متابعة.

وعاد روكتس من تأخر مبكر بلغ 15 نقطة، وتقدم بفارق ست نقاط قبل أقل من 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، لكن فقدان الكرة من جانب لاعبيه، وتبعه خطأ على ماركوس سمارت، أثناء محاولته تسديدة ثلاثية، مكّنا ليكرز من تقليص الفارق إلى 98ـ101، بعد تسجيل سمارت الرميات الحرة الثلاث، التي مهّدت الطريق لسلة التعادل التي سجّلها جيمس.

وأهدر شينجون سلة التقدم، قبل أن يخطئ جيمس من خارج القوس، ليتجه الفريقان إلى وقت إضافي، سجّل خلاله سمارت ثماني نقاط من أصل 21 نقطة أحرزها في المباراة.