القادسية يطور واجهة المدخل الرئيس

أطلقت إدارة الصيانة في نادي القادسية أعمال تحسين واجهة المدخل الرئيس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة تعمل على تحديث العديد من المواقع داخل منشأة النادي، بينها المتجر والبوابات.

وافتتح النادي، أكتوبر الماضي، مركز الأداء العالي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم.

ويمتد المركز على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويضم صالة ألعاب ولياقة بدنية بمساحة 450 م²، وملعبًا داخليًا بمساحة 550 م²، وغرفة إحاطة تكتيكية عازلة للصوت، وغرف تبديل كاملة لـ32 لاعبًا، ومنطقة استشفاء تضم مسابح علاجية، وجاكوزيًا، وغرفة بخار وساونا.

ويحتوي على عيادة طبية متطورة بستة أسرّة علاجية، وصالات ترفيه خاصة للاعبين، تشمل صالون حلاقة، وقاعة طعام بمساحة 300 م² تتسع لـ85 شخصًا، ومكاتب إدارية وغرف اجتماعات بمساحة 400 م²، إضافة إلى مركز عمليات وإعلام يستوعب أكثر من 70 موظفًا.

ويحتل الفريق الشرقي المركز الرابع بسلم الترتيب في دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة من 18 انتصارًا، وثمانية تعادلات، وثلاث خسائر.