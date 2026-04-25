تقرير إسباني: كوليبالي لا يحتاج عملية

أظهرت فحوص طبية خضع لها السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مدريد العاصمة الإسبانية، الأسبوع الماضي، عدم حاجته إلى عملية جراحيه، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

أوضح المصدر ذاته أن الكشف الطبي بين أن كوليبالي «34 عامًا» يحتاج فقط إلى مواصلة العلاج والتأهيل داخل عيادة النادي الطبية، قبل العودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية.

ويعاني المدافع السنغالي الدولي من تمزق وتجمع دموي، خلال التدريب الأخير، الذي سبق مغادرة بعثة الهلال إلى جدة لمواجهة السد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، 13 أبريل الجاري.

وشارك كوليبالي مع الهلال هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات، منها 18 في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، وتلقى ست بطاقات صفراء.

من جهة أخرى، يواصل الهلال تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لمباراة ضمك، الثلاثاء، على ملعب المملكة «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة 30 من الدوري.