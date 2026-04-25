النصر يغير احتفالات الأهلي المشروطة

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى الاحتفال بثلاث حافلات مكشوفة، وتنظيم مسيرة طويلة على كورنيش البحر الأحمر في جدة، عقب المباراة مباشرة حال انتصار فريقها الأول لكرة القدم، السبت، على ماتشيدا زيلفيا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن هذا التوجه يأتي بسبب ضيق الوقت، قبل مواجهة النصر، الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ترغب في تقديم الموعد المفترض في اليوم التالي للنهائي، خشية إرهاق اللاعبين، في ظل وجود 96 ساعة فقط تفصل بين النهائي الآسيوي وتحدي الرياض.

وقبل مواجهة الأول بارك، يحتل الأهلي المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة خلف الهلال الثاني «68 نقطة»، والنصر المتصدر بـ76 نقطة، ولعب مباراة أكثر من مطارديه.