فورمولا 1.. ماكنيش يقود أودي

أعلن فريق أودي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، تعيين آلان ماكنيش، الفائز ​بسباق لومان 24 ساعة ثلاث مرات، وسائق سباقات الجائزة الكبرى السابق، في منصب مدير السباقات.

وقال ماتيا بينوتو، رئيس فريق أودي السبت: «يتمتع آلان بمزيج استثنائي من الخبرة في التسابق والدراية التقنية والمهارات القيادية في هذا المنصب، كان جزءًا ⁠أساسيًا من منظومة رياضة السيارات في ‌أودي لأعوام عديدة، ولعب ‌دورًا رئيسًا في تشكيل استعداداتنا ​لسباقات فورمولا 1، خلال عمله ‌مع فريق أودي ريفولوت لفورمولا 1 ‌منذ بدايته، خاصة من خلال عمله في مجال الشراكات التقنية».

ووصف ماكنيش مشروع أودي في عالم السيارات بـ«الطموح»، مضيفًا: «المشروع الذي نبنيه طموح، وسأركز على ضمان ⁠أن ⁠تعمل كافة جوانب عمليات السباق بأعلى مستوى تنافسي، وأن تتحسن باستمرار، بالتعاون مع برنامج تطوير السائقين، الذي أظل ملتزمًا به تمامًا، سينصب تركيزي على تنفيذ الركائز الأساسية لنجاحنا، تحت إشراف ماتيا ومجلس الإدارة».

وأوضح الفريق في بيان صحافي، أن الإسكتلندي سيكون مسؤولًا عن تنسيق كافة العمليات على حلبة السباق، بدءًا من سباق جائزة ميامي الكبرى، المقرر مطلع مايو المقبل، وسيرفع تقاريره مباشرة إلى بينوتو.

وشارك ‌ماكنيش في ‌مشروع أودي لفورمولا 1 ​منذ ‌بدايته، ⁠كما ​شغل سابقًا منصب ⁠رئيس فريق أودي سبورت «إيه.بي.تي» المنافس في فورمولا E.

ويحل ماكنيش مكان جوناثان ويتلي، الذي أعلن الفريق رحيله من منصبه، مارس الماضي.

وفاز ماكنيش بسباق لومان عام 1998 مع بورشه، وفي 2008 و2013 مع أودي. إضافة إلى حضوره في سباقات ‌فورمولا 1 مع تويوتا عام 2002.

واستحوذت أودي على فريق «ساوبر» الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له، وهذا الموسم الأول للشركة المصنعة للسيارات تحت علامتها التجارية الخاصة بمحركها الخاص.

ويحتل الفريق المركز الثامن من بين 11 فريقًا بعد ​ثلاثة سباقات.