الميزاني لـ «الرياضية»: تغيير الطاروق يكشف الشاعر الحقيقي

انطلقت مرحلة التميز في مسابقة شاعر الإبداع بنسختها الثالثة لشعر المحاورة والنظم على مسرح مركز الملك فهد الحضاري في عنيزة.

وشهدت المرحلة مشاركة 37 شاعرًا تأهلوا من المراحل الأولية بواقع 22 شاعر محاورة و15 في النظم.

وتضم قائمة لجنة التحكيم الشعراء ملفي المورقي، وتركي الميزاني، ومحمد السناني.

وأوضح لـ «الرياضية» تركي الميزاني، شاعر المحاورة وعضو لجنة التحكيم، أنَّ مرحلة التميز تمثل نقطة تحوّل في المسابقة.

وقال: «المنافسة بلغت مستويات متقدمة من النضج الشعري، سواء في المحاورة أو النظم، وآلية التقييم تعتمد على 60 في المئة للجنة التحكيم مقابل 40 في المئة لتصويت الجمهور».

وأكد الميزاني أنَّ إشراك الجمهور في التقييم يضمن عدالة المنافسة ويمنحهم دورًا مؤثرًا في المسابقة، مشيرًا إلى أنَّ أحد الشعراء طلب من لجنة التحكيم تغيير الطاروق.

وأضاف: «إحدى جولات مرحلة التميز شهدت طلبًا من أحد المتسابقين في شعر المحاورة بتغيير الطاروق قبل نهاية المدة الزمنية، بهدف اختبار قدرته على التكيّف وسرعة البديهة، ومثل هذه التحديات تُظهر معدن الشاعر الحقيقي وقدرته على التعامل مع ظروف المحاورة المختلفة».

وبيَّن الميزاني أنَّ المعايير أصبحت أكثر دقة وتركيزًا على جودة النص وقوة الفكرة.