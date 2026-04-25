9 يونيو.. السنغال يختبر الأخضر

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة تجريبية أمام السنغال، 9 يونيو المقبل، في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعداداته لكأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وهذه المواجهة التجريبية الثانية للأخضر بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، مدربه الجديد، بعد مباراة الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، 30 مايو المقبل.

وأعلن اتحاد القدم تعيين دونيس مدربًا للمنتخب الأول حتى يوليو 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، وفق بيان رسمي أصدره الخميس.

وتأتي المواجهتان ضمن المعسكر التدريبي، الذي سيجريه الأخضر في الولايات المتحدة خلال الفترة من 25 مايو حتى 11 يونيو المقبلين، لحساب رابع وآخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال.

ويلعب المنتخب السعودي مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر في ثامن مجموعات بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى دور الـ 32، كما يدخل الثالث في منافسة على نيل إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثمانية من أصل 12 احتلوا هذا المركز.

وفي مارس الماضي، نظَّم منتخب «الصقور» معسكرًا إعداديًّا لعب خلاله مباراتين تجريبيتين، خسر أولاهما أمام مصر في جدة 0ـ4، والأخرى أمام صربيا على أرضها 1ـ2.