الشباب يعود.. وزكري يدشن ملف الفتح

يفتح الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، ملف الإعداد للمنافسات المحلية، عصر السبت، بعد راحة الجمعة، عقب خسارة نهائي كأس الخليج أمام الريان القطري 0ـ3، الخميس في الدوحة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ زكري وجهازه الفني المساعد سيجرون تدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين، على أن يكمل البقة مرانهم بتدريبات لياقية وفنية وتكتيكية.

ويستعد الشباب لمواجهة الفتح، الثلاثاء، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

ويسعى زكري إلى تحسين مركز الفريق في قائمة الدوري في المباريات الست المتبقية، إذ يحتل المرتبة الـ 12 برصيد 31 نقطة، ويتبقى له مواجهات الفتح، التعاون، النصر، نيوم، والاتحاد ويختتم الموسم أمام النجمة.

وكانت بعثة الشباب وصلت إلى الرياض ظهر الجمعة، بعد الفراغ من المشاركة الخليجية، التي حقق فيها الوصافة.