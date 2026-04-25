الأهلي يواجه ماتشيدا بأسلحة فيسيل

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت، على ملعب الإنماء في جدة بالتشكيلة ذاتها، التي فازت على مواطنه فيسيل كوبي 2ـ1 في نصف النهائي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، استقر في الاجتماع الفني الذي عقد قبل ساعات من النهائي على الأسماء التي شاركت في نصف النهائي، المكوَّنة من: السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، ريان حامد، البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال، زكريا هوساوي، الفرنسي فالنتين أتانجانا ومواطنه إنزو ميو، الإيفواري فرانك كيسيه، البرازيلي ويندرسون جالينيو، الجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني.

وقرَّر يايسله الاعتماد على الفرنسي ميو، لاعب الوسط، بعد المفاضلة بينه وبين البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، حسب المصادر عينها.