ماتشيدا يتحدى الأهلي بـ 3 أجانب

يُراهن الياباني جو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي، السبت، على التشكيل ذاته، الذي بدأ مواجهة شباب الأهلي الإماراتي لحساب دور الأربعة.

وثبَّت كورودا تشكيله بوجود كوسيي تاني، حارس المرمى، وأمامه يوتا ناكاياما، ودايهاتسو أوكامورا، وجن شوجي، ثلاثي الدفاع، وفي خط الوسط أربعة لاعبين من اليسار إلى اليمين كوتارو هاياشي، وهيرويوكي مي، ونيتا لافي، وهوتاكا ناكامورا، فيما يقف يوكي سوما، والبرازيلي إريك دي ليما خلف المهاجم الأسترالي الوحيد تيتي ينجي.

ولعب الفريق مباراته مع شباب الأهلي، الثلاثاء الماضي، بالتشكيل ذاته، وتمكن من العبور بالفوز 1ـ0.

ويظهر من الأجانب الثلاثي نيتا لافي، حامل جواز السفر البرتغالي، والبرازيلي إريك، والأسترالي تيتي ينجي، فيما يجلس اثنان احتياطيين هما الجناح الكوري الجنوبي نا سانج هو، والمدافع الكوسوفي إبراهيم دريسيفيتش.

ويحتضن ملعب «الإنماء» في جدة المباراة التي يبحث الأهلي فيها عن الحفاظ على لقبه القاري، للعام الثاني على التوالي.