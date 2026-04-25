8 أبطال يحملون آمال الأهلاويين في النهائي

يبدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بتشكيلة أساسية تضم ثمانية لاعبين سبق لهم التتويج باللقب القاري الموسم الماضي.

واختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأهلاوي، قائمة أساسية أمام الفريق الياباني تألفت من ثمانية لاعبين صعدوا بالفريق إلى منصة التتويج القاري للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على كاواساكي بثنائية نظيفة في نهائي البطولة القارية الموسم الماضي، وهم: السنغالي إدوارد ميندي، التركي ميريح ديميرال، البرازيلي روجر إيبانيز، الإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، البرازيلي ويندرسون جالينيو، الإنجليزي إيفان توني، إضافة إلى ريان حامد، الذي كان على دكة البدلاء في نهائي النسخة الماضية.

وفضلًا عن السباعي، ضمت تشكيلة الأهلي ثلاثة لاعبين آخرين يطمحون في تحقيق الإنجاز الآسيوي للمرة الأولى بقميص الفريق الجداوي، وهم: زكريا هوساوي، والثنائي الفرنسي إنزو ميو، وفالنتين أتانجانا.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة عن التشكيلة الأهلاوية التي ستخوض النهائي، وذلك قبل أكثر من ساعة من الإعلان عن القائمة عبر الحساب الرسمي للنادي الجداوي في منصة «إكس»، إذ أوضحت أنَّ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، استقر في الاجتماع الفني الذي عقد قبل ساعات من النهائي على الأسماء التي شاركت في لقاء فيسيل كوبي ضمن نصف النهائي، والمكوَّنة من: السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، ريان حامد، البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال، زكريا هوساوي، الفرنسي فالنتين أتانجانا ومواطنه إنزو ميو، الإيفواري فرانك كيسيه، البرازيلي ويندرسون جالينيو، الجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني.

وتأهل الفريق الأهلاوي إلى النهائي القاري الثاني على التوالي بعد رحلة حافلة استهلها بحلوله ثانيًا في مجموعة الغرب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، حصدها من خمسة انتصارات وتعادلين، فيما مني بخسارة وحيدة، ومن ثم فاز على الدحيل القطري 1ـ0 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في دور الـ16، وبعدها فاز على جوهور دار التعظيم الماليزي 2ـ1 في ربع النهائي، وتلاه انتصار على فيسيل كوبي الياباني 2ـ1 في نصف النهائي.

أما ماتشيدا فقد حجز مقعده في النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد مسيرة بدأها بتصدر مجموعة الشرق برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة، وفي دور الـ 16 تغلب على جانجوون الكوري الجنوبي 1ـ0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يفوز على الاتحاد السعودي 1ـ0 في ربع النهائي، ومن ثم يكسب شباب الأهلي الإماراتي 1ـ0 في الدور نصف النهائي.