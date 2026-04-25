الألعاب الآسيوية.. أخضر الشاطئية إلى نصف النهائي

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 8ـ4، ضمن منافسات دور المجموعات، ليحسم بطاقة العبور قبل مواجهته الأخيرة أمام إيران، الأحد.

وجاء الانتصار بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس وفد السعودية، وعبد الرحمن الحربي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، وعلي الحجي، القنصل العام، إذ فرض الأخضر أفضليته الهجومية وخرج بفوز كبير.

وفي الكرة الطائرة الشاطئية، أنهى منتخب السعودية «B» دور المجموعات بفوز على مكاو 2ـ0، ليحل ثالثًا خلف الصين وقطر، فيما جاء مكاو رابعًا.

وتأهل منتخب السعودية «A» إلى دور الـ 16، بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثالثة، على الرغم من خسارته أمام إندونيسيا 0ـ2، ليواجه تايلاند، الأحد، في مرحلة خروج المغلوب.