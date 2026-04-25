بثلاثية بالاس.. ليفربول ينتزع المركز الرابع

استغل فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، سقوط أستون فيلا أمام مضيفه فولهام 0-1، وانتزع المركز الرابع بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3-1 السبت ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري الممتاز.

وازدادت فرحة ليفربول بتسجيل المهاجم السويدي العائد ألكسندر أيزاك هدفه الأول ديسمبر الماضي، بعد غياب 21 مباراة في مختلف المسابقات بداعي الإصابة، وعودته للمشاركة في المباريات الثلاث الماضية من دون تأثير.

وافتتح اللاعب التسجيل من داخل المنطقة، بعدما وصلت الكرة إليه إثر تسديدة الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، استغلها وسددها إلى يسار المرمى «34».

وأضاف أندرو روبرتسون الثاني من هجمة مرتدة وتمريرة بينية من كورتيس جونز وصلت إلى الاسكتلندي المتقدّم الذي سددها من داخل المنطقة إلى يسار المرمى «40».

وشارك الحارس البديل فريديريك وودمان للمباراة الثانية تواليا في ظل غياب الأساسي البرازيلي أليسون بيكر وبديله الجورجي جورجي مامارداشفيلي بسبب الإصابة، دورا كبيرًا في فوز ليفربول، بتصديه لأربع تسديدات بالشوط الأول.

لكن الحارس الثالث استسلم أمام المحاولة الخامسة، على الرغم من أنه خرج من مرماه للتصدي لتصويبة السنغالي اسماعيلا سار، لكنه تعرّض لإصابة بعد التصدي ووقع على الأرض رافعا يده لإخراج الكرة، الأمر الذي استغله الكولومبي دانيال مونوس مسجلا في المرمى الخالي «71».

وأنهى الألماني فلوريان فيرتز الأمور لصالح ليفربول بالثالث بتصويبة قوية داخل المنطقة إلى يمين المرمى «90+6».

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بالاس الذي يلعب مع شاختار دانييتسك الأوكراني الخميس في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عند 43 نقطة في المركز الـ 13.