دورة مدريد.. رود يتأهل إلى الدور الثالث وشفيونتيك تغادر

تأهل النرويجي كاسبر رود إلى الدور الثالث من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، ليواصل حملة الدفاع عن اللقب بعد فوزه على الإسباني خاومي مونار 6-0 و6-1، السبت.

واحتاج المصنف 15 عالميًا الذي تغلب في نهائي العام الماضي على البريطاني جاك درايبر ليحرز لقبه الوحيد حتى الآن في دورات ماسترز الألف نقطة، إلى ساعة و5 دقائق كي يحجز بطاقته في الدور الثالث.

ويواجه ابن الـ27 عامًا، المصنف 12 في الدورة، في اختباره التالي الإسباني الآخر أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تغلب بدوره على مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-3 و6-3.

وبلغ الدور ذاته أيضًا الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف ثالثًا بفوزه على الليتواني فيليوس جاوباس 6-3 و6-4، ليواجه البلجيكي ألكسندر بلوكس الفائز على الياباني براندون ناكاشيما 3-6 و6-3 و6-4.

وتأهل أيضًا الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف 16 في الدورة بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-1 و7-5، والروسي كارن خاتشانوف الـ 13 بفوزه على الأسترالي آدم والتون 6-2 و6-3.

وفي دورة السيدات الألف نقطة، انتهى مشوار البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة رابعة وبطلة 2024، بانسحابها أمام الأمريكية آن لي بسبب الإعياء بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-7 «4-7» قبل أن تفوز في الثانية 6-2 ثم تتخلف في الثالثة 0-3.

وبدت البولندية المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في وضع صعب، وطلبت التدخل الطبي بعدما خسرت إرسالها مبكرًا في المجموعة الثالثة.

وبعد حديث مع الجهاز الطبي، حاولت شفيونتيك كسر إرسال لي، لكن عندما حافظت منافستها على إرسالها وتقدمت 3-0، أدركت البولندية أنها غير قادرة على مواصلة المباراة.

وبلغت ثمن النهائي الروسية ميرا أندرييفا التاسعة بفوز سهل على المجرية دالما جالفي 6-3 و6-2، لتواجه مواطنة الأخيرة آنا بوندار المتغلبة على التشيكية لاورا سامسونوفا 7-6 و7-3 و6-1.

وتبحث الروسية البالغة 18 عامًا عن لقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد تتويجها العام الماضي في دبي وإنديان ويلز.

وفي مشاركاتها الثلاث السابقة في مدريد، وصلت أندرييفا إلى ثمن النهائي في 2023 ثم ربع النهائي في 2024 و2025.

وتأهلت إلى الدور ذاته السويسرية بيليندا بنتشيتش الـ 11 بفوزها على الروسية ديانا شنايدر الـ 18، 6-2 و7-6 «8-6»، لتواجه الإيطالية جازمين باوليني الثامنة أو الأمريكية هايلي بابتيست.