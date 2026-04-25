توتنام ينتصر بعد 118 يوما.. ووست هام يبتعد عن الخطر

عاد فريق توتنام الإنجليزي الأول لطريق الانتصارات في الدوري بعد غيابٍ طويلٍ بتغلبه على مضيفه وولفرهامبتون 1ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34.

وبهذه النتيجة حقق الفريق اللندني فوزه الأول منذ بداية العام الجاري، لينهي سلسلةً سلبيةً من 15 مباراةً، امتدَّت على مدار 118 يومًا.

واحتفل توتنام أيضًا بأول فوزٍ تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي بعد الخسارة أمام سندرلاند، والتعادل مع برايتون في الجولتين الماضيتين.

ورفع الفريق رصيده إلى 34 نقطةً في المركز الـ 18، ليُبقي على آماله في الهروب من شبح الهبوط، متخلِّفًا بنقطتين عن وست هام يونايتد الـ 17 الذي فاز بدوره، السبت، على إيفرتون 2ـ1.

وأحرز هدف المباراة الوحيد البرتغالي جواو بالينيا، لاعب الوسط، في الدقيقة 82 عندما غيَّر تسديدة زميله البرازيلي ريتشارليسون بقدمه في الشباك.

في المقابل، بقي وولفرهامبتون، الذي هبط بالفعل، في مؤخرة الترتيب بـ 17 نقطةً بعد أن تلقَّى خسارته الـ 23.

وينتظر توتنام اختبارٌ صعبٌ خارج ملعبه في الجولة المقبلة عندما يحلُّ ضيفًا على أستون فيلا الساعي بدوره إلى تأمين وجوده في أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ثم يستضيف ليدز، 11 مايو.

بدوره، اقتنص وست هام فوزًا ثمينًا أمام ضيفه إيفرتون، ليُعزِّز آماله بالبقاء.

وجاء الشوط الأول ‌باهتًا ⁠قبل أن تشتعل ⁠أحداث المباراة في الثاني عندما تصدَّى جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، لتسديدة تاتي كاستيانوس، ما استدعى مراجعةً سريعةً عبر تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR. وأسفرت اللقطة ⁠عن ركلةٍ ركنيةٍ، استغلها توماش ‌سوتشيك، ليهز ‌الشباك برأسيةٍ مسجلًا هدف التقدم لوست ‌هام في الدقيقة 51.

وحافظ ‌الفريق على أسبقيته حتى الدقيقة 88 حين أدرك كيرنان ديوسبري هول هدف التعادل لإيفرتون، لكنَّ الإثارة بلغت ‌ذروتها في الوقت بدل الضائع، إذ ظهر البديل كالوم ويلسون ليسجل ⁠هدف ⁠الفوز القاتل، ويمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاطٍ ثمينة. وبهذا الانتصار، احتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطةً من 34 مباراةً متقدمًا بفارق نقطتين على توتنام، صاحب المركز الـ 18. في المقابل، جاء إيفرتون في المركز الـ 11 برصيد 47 نقطةً متأخرًا بثلاث نقاطٍ عن برايتون.