برشلونة يضرب ختيافي.. ويلامس اللقب الـ 29

اقترب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم من الاحتفاظ بلقب الدوري، بفوزه على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد، السبت، لحساب الجولة الـ 33.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة، ووسع الفارق مع ملاحقه ريال مدريد إلى 11 نقطة قبل نهاية المسابقة بخمس جولات بعد تعثر الأخير بالتعادل مع ريال بيتيس 1-1 الجمعة.

أما خيتافي فتجمد عند 44 نقطة في المركز السادس الذي بات مهددًا بفقدانه، بعد تعادله في النقاط مع سيلتا فيجو السابع، ونقطتين عن ريال سوسيداد الثامن.

حسابيًا لم يعد برشلونة بحاجة سوى لخمس نقاط فقط لحسم الأمور والتتويج باللقب الـ 29، ويمكنه فعل ذلك في المرحلة المقبلة أمام مضيفه أوساسونا في حال فوزه وتعثّر الريال، لكن طعم اللقب سيكون بطعم خاص على ملعبه في الجولة الـ 35 أمام الفريق الملكي، إذا حقق فوزين متتاليين من دون تعثّر فريق ألفارو أربيلوا في المرحلة المقبلة.

وتخطى برشلونة غياب نجمه الشاب لامين يامال الذي تعرّض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال تنفيذه ركلة جزاء سجلها أمام سلتا فيجو في المرحلة الماضية، ستغيّبه حتى نهاية الموسم.

سجّل يامال 24 هدفًا مع 18 تمريرة حاسمة الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وله أيضًا تسعة أهداف في آخر 12 مباراة بالدوري.

لكن فليك قال قبل المباراة: «كمدرّب عليك أن تدير الأمر وأن تتعايش معه. من المؤسف أن يُصاب يامال الآن». كما دخل فليك المباراة من دون المهاجم البرازيلي رافينيا، ومع ذلك نجح بتسجيل فوزه الـ28 في الدوري، والرابع تواليًا في مختلف المسابقات، بفضل هدفي الإسباني الدولي فيرمين لوبيز، لاعب الوسط، بعد تمريرة طويلة من بيدري وضعته في مواجهة المرمى «45».

وعلى الرغم من أنه ليس خيارًا أساسيًا دائمًا، وصل فيرمين إلى مساهمته التهديفية الـ18 في الدوري الموسم الجاري، في المرتبة الثانية مشاركة مع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، وخلف يامال «22».

وعزّز البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد النتيجة إثر هجمة مرتدة وتمريرة طويلة من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وضعته في انفراد تام مع الحارس دافيد سوريا «74».

وهذه هي المساهمة الـ 100 لقائد المنتخب البولندي في الدوري الإسباني «81 هدفًا و19 تمريرة حاسمة»، وفقا لـ «أوبتا»، التي أشارت أيضًا إلى أن برشلونة بات ثاني أكثر الفرق في الدوريات الخمسة الكبرى استفادة من البدلاء الذين سجلوا له 17 هدفًا، خلف بايرن ميونيخ الألماني «18».