زفيريف يكسب نافوني ويتأهل

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف الثالث عالميًّا، إلى الدور الثالث من بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة فئة ألف نقطة بعد فوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 6ـ1و3ـ6 و6ـ3، السبت، في الدور الثاني.

وفرض زفيريف سيطرته المُطلَقة على المجموعة الأولى، وأنهاها 6ـ1، لكنَّ نافوني، المصنَّف 45 عالميًّا، استغل تراجع تركيز الألماني في المجموعة الثانية، وكسر إرساله مرتين، ليفوز بها 6ـ3. واستعاد زفيريف توازنه في المجموعة الثالثة، وحسم اللقاء في غضون ساعةٍ و43 دقيقةً، محققًا فوزه التاسع دون هزيمةٍ في مبارياته الافتتاحية

تاريخيًّا في مدريد.

وعزَّز زفيريف سجله الموسم الجاري بتحقيق 19 فوزًا دون أي خسارةٍ في المباريات التي يحسم فيها المجموعة الأولى لصالحه.

وبهذا الانتصار، احتل الألماني المركز الثالث في سباق التأهل إلى البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين خلف يانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، ومن المقرَّر أن يواجه في الدور المقبل الفرنسي تيرينس أتمان الذي حقق مفاجأةً بإقصاء مواطنه أوجو أومبير المصنف 30 بالفوز عليه 7ـ6 و7ـ6.