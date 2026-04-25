بثنائية أوكسير .. ليون يقترب من «الأبطال »

حقق فريق أولمبيك ليون فوزًا ثمينًا على ضيفه أوكسير بنتيجة 3-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري.

تقدم ليون بهدف سجله رومان ياريمتشوك «19» مستفيدًا من تمريرة زميله أبنر، لكن الضيوف أدركوا التعادل بهدف سينالي ديوماندي «35».

وفي الشوط الثاني تقدم ليون مجددًا بهدف لاعب الوسط المخضرم كورنتين توليسو «66»، ليقلب توليسو الموازين بعد مشاركته بديلًا. وأضاف ياريمتشوك الهدف الثاني له والثالث لفريقه «71»مستفيدًا من عرضية توليسو.

وبينما ظن الجميع أن المباراة حسمت، قلص أوكسير الفارق في الدقيقة 88 عبر بريان أوكوه بتسديدة ارتطمت بالدفاع، مما أشعل الدقائق السبع المحتسبة بدلًا من الوقت الضائع.

ضغط أوكسير بقوة ساعيًا لإدراك التعادل، لكن ليون صمد وخرج بفوز ثمين وسط جماهيره رفع به رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتفوق ليون بنقطة واحدة فقط عن ليل رابع الترتيب الذي سيحل ضيفًا على باريس إف سي، الأحد.

في المقابل، تلقى أوكسير خسارته الأولى بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ 16، ويبقى في دائرة المهددين بالهبوط.