ليفركوزن يخطف نقاط كولون.. وهايدنهايم يتمسك بفرصة البقاء

برلين ـ الألمانية

ارتقى فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم إلى المركز الخامس بعد فوزه السبت على مضيفه كولون 2-1 لحساب الجولة الـ 31 من الدوري.

كما فاز أيضًا هايدنهايم على سانت باولي 2-0، وتعادل أوجسبورج مع أينتراخت فرانكفورت 1-1 وفولفسبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ سلبيًا.

وكان بايرن ميوينخ، الذي حسم اللقب رسميًا، عزز رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 82 نقطة وبفارق 18 عن ملاحقه بوروسيا دورتموند، بعد ريمونتادا مثيرة قلب فيها تأخره بثلاثية نظيفة إلى فوز 4-3 على ماينز.

ويدين ليفركوزن بفوزه إلى المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفي فريقه «43» من ركلة جزاء و«52».

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، حاول كولن العودة في النتيجة ونجح المهاجم الألماني لوكا فالدشميدت في تقليص الفارق بتسجيل هدف فريقه الوحيد «77».

وحصل هايدنهايم متذيل الترتيب على بصيص من الأمل في البقاء بفوزه على سانت باولي 2-0 سجلهما بودو زيفزيفادزي وإرين دينكتشي.

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأخير بفارق أربع نقاط عن المركز الثالث من القاع، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ويتأخر هايدنهايم بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير، فولفسبورج الذي تعادل سلبيًا مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

كما تعادل أوجسبورج مع أينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله. سجل أنطون كادي لأصحاب الأرض وعادل ريتسو دوان الكفة لصالح فرانكفورت.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق ست نقاط عن أوجسبورج التاسع.