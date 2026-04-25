روما يحبط بولونيا.. وبارما ينجو من الهبوط

قاد الدولي المغربي نايل العيناوي فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم لفوز مهم من أجل صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وجاء على حساب مضيفه بولونيا 2-0 السبت لحساب الجولة الـ 34.

وبتمريره كرة الهدف الأول للهولندي دونيل مالين «7» وتسجيله الثاني في نهاية الشوط الأول «1+45» بتمريرة عرضية من مالين بالذات، مفتتحًا رصيده التهديفي في الدوري الإيطالي، أهدى العيناوي نادي العاصمة فوزه الأول في ملعب بولونيا منذ ديسمبر 2020.

والأهم أن الفارق الذي يفصل فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال تقلص إلى نقطتين، على أمل أن يسقط الأخير الأحد على ملعب ميلان الثالث، وكذلك كومو الذي بات متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة، أمام مضيفه جنوى الأحد أيضًا.

ولم يشارك روما في دوري الأبطال منذ خروجه أمام بورتو البرتغالي من ثمن نهائي موسم 2018-2019.

وجاء فوزه الأحد بعد يوم من مغادرة كلاوديو رانييري منصبه كمستشار أول لملاك النادي بسبب خلاف علني مع جاسبيريني.

وفي مباراة أخرى ضمِن بارما بقاءه في دوري الدرجة الأولى، بفوزه المتأخر على بيزا متذيل الترتيب 1-0.

وبفضل هدف سجله البديل الفرنسي نيستا إيلفيج في الدقيقة 82، رفع بارما رصيده إلى 43 نقطة وبات متقدمًا بفارق 14 عن منطقة الهبوط قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وبذلك، ضمن بارما استمراره بين الكبار لموسم ثانٍ تواليًا بعدما لعب في الدرجة الثانية لثلاثة مواسم متتالية.

في المقابل، تجمد رصيد بيزا عند 18 نقطة وبات هبوطه إلى الدرجة الثانية شبه محسوم بعد تلقيه الهزيمة الخامسة تواليًا والعشرين للموسم، ما جعله متخلفًا بفارق 10 نقاط عن ليتشي الـ 17.

وسيحسم هبوط بيزا في حال فوز ليتشي على فيرونا في مباراة ستلعب لاحقًا السبت، لأنه سيبتعد عن الأخير بفارق 13 نقطة مع بقاء أربع جولات.