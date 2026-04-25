بثنائية.. أخضر 17 يكسب تجربة أوزبكستان

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على نظيره الأوزبكي 2ـ0 في المباراة التجريبية التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن المعسكر الذي تحتضنه الطائف، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، المؤهلة إلى مونديال الفئة ذاتها.

وسجل هدفي الأخضر علي المكي عند الدقيقة 56، ويحيى سعيد «76».

ودخل أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب، المباراة بتشكيلٍ، ضمَّ عبد الله الماس في حراسة المرمى، وأمامه جواد الهاشم، وعلي اليحيى، وعمار ميمني، ومروان اليامي، وعبد الله الباتلي، وخالد شراحيلي، وحمد الشمري، وعبد الله الدوسري، وعلي المكي، وفارس بوشقراء.

وتغادر بعثة المنتخب، مساء السبت، إلى جدة من أجل استكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي قبل انطلاق البطولة القارية.

ويخوض الأخضر منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات تايلاند، وطاجيكستان، وميانمار، وتنطلق البطولة 5 مايو المقبل.