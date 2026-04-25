أكتشيشيك ينتظر قرار إنزاجي

تتوقف مشاركة التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مواجهة ضمك، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا، على قرار الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق حسبما كشف عنه مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويتمتع المدافع التركي بجاهزية بدنية وفنية كاملة، بعد اكتمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، فيما ستحدد تدريبات الإثنين إمكانية وجوده ضمن القائمة بشكل مبدئي، على أن يُحسم القرار النهائي يوم المباراة.

وكان أكتشيشيك خضع لعملية جراحية في عضلات أسفل البطن خلال مارس الماضي في باريس العاصمة الفرنسية، قبل أن يبدأ برنامجًا تأهيليًا داخل مقر النادي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

في المقابل، يواصل حمد اليامي والسنغالي خاليدو كوليبالي برنامجيهما العلاجي والتأهيلي، وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الطبي.

ميدانيًا، ركز الجهاز الفني خلال تدريبات السبت على الجوانب البدنية والفنية، إذ اعتمد إنزاجي على تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية استعدادًا لاستئناف المنافسات المحلية.