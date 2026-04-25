عادل الرقم التاريخي.. الأهلي يحتفظ بعرش آسيا

حافظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مكررًا رقمًا تاريخيًا انفرد به الاتحاد لمدة 21 عامًا، بإسقاط منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني 1ـ0، رغم لعبه منقوصًا لأكثر من 70 دقيقة في النهائي، الذي تمدَّد لوقتين إضافيين، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وسيطر التعادل السلبي على الشوطين الأصليين ليتوجَّه الفريقان إلى وقتين إضافيين مدّة كل منهما 15 دقيقة.

وفي سادس دقائق الوقت الإضافي الأول أحرز المهاجم البديل فراس البريكان هدف التتويج.

وتغلب الفريق الجدّاوي على عقبة النقص العددي التي واجهها خلال اللقاء بسبب طرد زكريا هوساوي، ظهيره الأيسر، في الدقيقة 68.

واضطر الفريق إلى إكمال الوقت الأصلي، والشوطين الإضافيين بعشرة لاعبين، ومع ذلك تمكن من تحقيق الفوز.

وكرَّر الأهلي إنجاز تحقيق اللقب، الذي فاز به للمرة الأولى في تاريخه مايو 2025 بقهر فريقٍ ياباني آخرَ، هو كاواساكي فرونتال على ملعب «الإنماء» ذاته.

وأصبح ثاني فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين بعد الاتحاد الذي فاز به عامي 2004 و2005 عندما كانت المسابقة تُسمّى دوري أبطال آسيا.

ومنذ دخول المسابقة حقبتها الحالية، بعد تغيير مسمّاها إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، لم تعرف بطلًا سوى الأهلي، الذي ظفر بها مرتين على التوالي.

واستحدثت المسابقة عام 2003 بمسمى دوري أبطال آسيا ثم دخلت حقبة «النخبة» في 2024.

وأصبح الأهلي ثاني أكثر المتوجين بها بالتساوي مع 6 فرق أخرى بينها الاتحاد والهلال، بينما يتصدر القائمة أوراوا ريد دياموندز الياباني بواقع 3 ألقاب.