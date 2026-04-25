ثاني نهائي ممدّد يتوّج الأهلي

منح ثاني نهائي يمتدُّ إلى الوقت الإضافي في تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة فريق الأهلي الأول لكرة القدم اللقب القاري، للمرة الثانية على التوالي.

وعجز الأهلي ومنافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني عن هز الشباك طوال الشوطين الأصليين من نهائي «النخبة»، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وتمدَّد النهائي إلى شوطين إضافيين، مدَّة كلٍّ منهما 15 دقيقةً لحسم الفائز قبل التوجُّه إلى ركلات الترجيح.

وفي سادس دقائق الشوط الإضافي الأول، استطاع المهاجم البديل فراس البريكان إحراز هدف التتويج.

وحافظ الأهلي على اللقب، الذي فاز به للمرة الأولى في تاريخه مايو 2025 بقهر فريقٍ ياباني آخرَ، هو كاواساكي فرونتال على ملعب «الإنماء» ذاته.

ومنذ انطلاق مسابقة دوري أبطال آسيا، التي دخلت حقبة «النخبة» عام 2024، لم يحتكم فريقان قبل الأهلي وماتشيدا زيلفيا إلى شوطين إضافيين سوى السد القطري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في 2011.

وانتهى الوقت الأصلي لنهائي تلك النسخة بالتعادل 2ـ2، وتوجَّه الفريقان إلى شوطين إضافيين، لم تتغيَّر خلالهما النتيجة، عكسَ موقعة الأهلي وماتشيدا.

واحتكم السد وجيونبوك إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق القطري، ومنحته اللقب.