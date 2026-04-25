أنهى مغامرة ساوثهامبتون.. سيتي إلى النهائي الرابع تواليا

أصبح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم أول من يصل إلى نهائي كأس الاتحاد أربعة مواسم متتالية، بعد أن أنهى مغامرة ساوثهامبتون من دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» ويتغلب عليه 2-1.

وعلى ملعب «ويمبلي» في لندن تقدم ساوثهامبتون عن طريق الأيرلندي فين أزاز «79» ثم أدرك سيتي التعادل بواسطة البديل جيريمي دوكو البلجيكي جيريمي دوكو «82»، قبل أن يمنح الإسباني نيكو جونزاليز هدف الفوز بعد خمس دقائق.

وأكمل سيتي، سلسلة انتصاراته ليصل إلى 22 مباراة في كأس الاتحاد ضد فرق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيقابل سيتي في النهائي الـ 15 في تاريخه، الفائز من مواجهة تشيلسي وليدز يونايتد الأحد. وستلعب المباراة في ويمبلي يوم 16 مايو المقبل على أمل استعادة اللقب الذي توج به عام 2023 للمرة السابعة، قبل أن يخسر نهائي العامين التاليين أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وسبق لسيتي أن حسم لقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال 2-0، كما يتنافس مع الأخير على لقب الدوري الممتاز، ما يجعل فريق جوارديولا متحفزًا لتكرار سيناريو 2019 حين توج بالثلاثية المحلية قبل أن يحقق في 2023 ثلاثية أكثر أهمية بإحرازه دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس الاتحاد.

في المقابل، انتهت مغامرة ساوثهامبتون الذي توّج بالكأس مرة واحدة فقط في موسم 1975-1976، وفشل في تكرار ما حققه في ربع النهائي حين أقصى أرسنال 2-1 من دور الثمانية.

وبدأ بيب جوارديولا مدرب سيتي المباراة بدون الهداف النرويجي إرلينج هالاند والبرتغالي برناردو سيلفا والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ودوكو والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

وكان سيتي قريبًا من افتتاح التسجيل عبر عمر مرموش بعد تمريرة من المدافع الجزائري ريّان آيت-نوري، لكن محاولة المصري علت العارضة بقليل «60»، ثم أتبعه الجناح البرازيلي سافينيو بتسديدة صدها الحارس بيريتس «63».

واعتقد ساوثهامبتون أنه حقق الإنجاز وبلغ النهائي للمرة الأولى منذ خسارته أمام أرسنال 2003 بخطفه التقدم «79» عبر الإيرلندي فين أزاز بتسديدة من خارج المنطقة، لكن دوكو رد سريعًا بتسديدة بعيدة غيرت مسارها وخدعت الحارس بيريتس «82».

ومن تسديدة بتسديدة بعيدة أيضًا من خارج المنطقة سجل جونزاليز الهدف الثاني للسيتي «87» بعدما وصلته الكرة من دوكو إثر ركلة ركنية.