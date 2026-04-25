الانتصار منقوصا.. الأهلي يسجل سابقة تاريخية

سطَّر فريق الأهلي الأول لكرة القدم إنجازًا غير مسبوقٍ بإحرازه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة وهو منقوصٌ، ودون الحاجة إلى خوض ركلات الترجيح.

وتعرَّض زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق، للطرد في الدقيقة 68 من نهائي «النخبة»، السبت، أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وحدثت حالة الطرد وقتما كان التعادل السلبي يُخيِّم على المباراة، التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة.

ورغم النقص العددي، استطاع الأهلي الفوز بهدفٍ للمهاجم البديل فراس البريكان في سادس دقائق الشوط الإضافي الأول.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، أصبح هوساوي سادس لاعبٍ يتعرَّض للطرد في نهائي البطولة.

وقبله، تعرَّض للطرد في النهائي كلٌّ من القطري علي عفيف، لاعب السد 2011، والإماراتي سالمين خميس، لاعب شباب الأهلي 2015 «إيابًا»، وسالم الدوسري، لاعب الهلال مرتين 2017 «إيابًا» و2023 «ذهابًا»، والإيراني سيامك نعمتي، لاعب بيرسبوليس 2018 «ذهابًا»، والياباني ويليم بوب، لاعب يوكوهاما إف مارينوس 2024 «إيابًا».

ولم يستطع أي فريقٍ استيعاب النقص والخروج فائزًا سوى السد القطري، لكنْ بركلات الترجيح، وليس عبر اللعب المفتوح مثل الأهلي.