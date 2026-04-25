باريس يكسب أنجيه.. ويبتعد في الصدارة

استغلَّ فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم تعادل ملاحقه لانس بأفضل طريقةٍ، وابتعد في صدارة الدوري الفرنسي بست نقاطٍ بعد فوزه على مضيفه أنجيه 3ـ0 ضمن الجولة الـ 31، السبت.

ورفع باريس، حامل اللقب، الذي تنتظره مباراةٌ صعبةٌ أمام بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 69 نقطةً بفارق ست نقاطٍ عن لانس، الذي وقع في فخ التعادل مع بريست 3ـ3، الجمعة.

وتبقَّى أمام فريق العاصمة أربع مبارياتٍ، من بينها مواجهةٌ أمام لانس في الجولة ما قبل الأخيرة لحسم اللقب الخامس تواليًا، والـ 14 في تاريخه.

وعلى الرغم من أن المدرب الإسباني لويس إنريكي أراح عددًا من لاعبيه الأساسيين، منهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي، والجورجي خفيتشا كفارتسخيليا، إلا أن فريقه بسط سيطرته على مضيفه، وافتتح التسجيل باكرًا عبر الكوري الجنوبي كانج إن لي بعد أن تابع كرةٍ تهادت أمامه إثر تصدي الحارس الروسي ماتفي سافونوف لتسديدة المغربي أشرف حكيمي عند الدقيقة 7.

وأضاف سيني مايولو الثاني بعد أن انسلَّ بين المدافعين مستغلًا تمريرة البرازيلي لوكاس بيرالدو، ليواجه سافونوف، ويضع الكرة في مرماه «39».

وبين الشوطين، خرج حكيمي متأثرًا بدنيًّا، لكنَّه شوهد عقب نهاية المباراة يسير بشكلٍ طبيعي، في حين لمس لوكاس هيرنانديز فخذه مراتٍ عدة خلال الشوط الأول قبل أن يُستبدل هو الآخر بين الشوطين، إلى جانب الإسباني فابيان رويز الذي خاض أول مباراةٍ أساسيةٍ له إثر تعافيه من إصابةٍ في الركبة.

وأنهى بيرالدو الأمور بالثالث برأسيةٍ إثر كرةٍ لعبها لي من ركنيةٍ «52» قبل أن يُطرد زميله البرتغالي جونزالو راموش بعد نيله بطاقةً صفراء ثانية «74».

وبخسارته الرابعة في آخر ست مبارياتٍ، لم يذق فيها طعم الفوز، تجمَّد رصيد أنجيه عند النقطة 34 في المركز الـ 13.