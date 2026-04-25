بنفيكا يعاقب موريرينسي برباعية

حقق فريق بنفيكا الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على ضيفه موريرينسي 4ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري البرتغالي.

وبعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، نجح بنفيكا، الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في هز الشباك بهدفٍ عبر لياندرو باريرو، ثم تعادل ديوجو ترافاسوس لموريرينسي «26»، لكنَّ الرد جاء سريعًا بهدفٍ، أحرزه الكولومبي ريتشارد ريوس لبنفيكا في «29».

وفي الدقائق الأخيرة للمباراة، سجل بنفيكا هدفين آخرين بواسطة مهاجمه الكرواتي البديل فرانجو إيفانوفيتش في الدقيقة 89، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع بنفيكا رصيده بهذا الفوز إلى 75 نقطةً في المركز الثاني بفارق أربع نقاطٍ خلف بورتو المتصدر. أمَّا موريرينسي فتجمَّدت نقاطه عند 39 في المركز الثامن.