هوفنهايم يسقط هامبورج.. وينعش الحلم الأوروبي

أنعش فريق هوفنهايم الألماني الأول لكرة القدم آمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه السبت خارج ملعبه على هامبورج 2-1، لحساب الجولة الـ 31.

وعلى ملعب «فولكسبارك» بدأت المباراة بإثارة مبكرة، بتسجيل فيسنيك أسلاني الهدف الأول لهوفنهايم «19» بعد عرضية متقنة من فلاديمير كوفال.

وأدرك هامبورج التعادل «34» عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم روبرت جلاتزل بعد تعرضه لعرقلة من الحارس أوليفر باومان.

ومع نهاية الشوط الأول، أحرز تيم لمبيرله هدف الفوز لهوفنهايم بضربة رأس استقرت في الشباك.

في الحصة الثانية للمباراة، حاول هامبورج العودة في النتيجة وأهدر باكيري جاتا فرصة محققة للتعديل «75» بعد رأسية مرت فوق العارضة.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت الخامس ونقطتين عن باير ليفركوزن السادس. وتوقف هامبورج عند 31 في المركز الـ 14.