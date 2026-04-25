كورودا: حاولنا.. والوصول إلى النهائي إنجاز

أقرَّ الياباني جو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، بوجود فارقٍ كبيرٍ في المستوى بينهم وبين الأهلي بعد الخسارة أمامه 0ـ1 في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت.

وقال كورودا في المؤتمر الصحافي بعد تتويج الفريق الأهلاوي باللقب القاري على ملعب الإنماء في جدة: «الأجواء كانت رائعةً للغاية، وفيها كثيرٌ من التحديات الذهنية، واتَّبعنا الخطة التي وضعناها، لكننا تلقَّينا هدفًا، وأضعنا فرصًا كثيرةً، والمباراة زادت صعوبتها مع مرور الوقت».

وأضاف المدرب الياباني: «حاولنا السيطرة على وسط الملعب، والتركيز على الدفاع، لكنْ فارق المستويات كان لصالح الأهلي على الرغم من خروج لاعبٍ منه بالبطاقة الحمراء حيث استفاد لاعبوه من المساحات التي توفرت لهم».

وأثنى مدرب ماتشيدا على مجهود لاعبيه خلال المباراة، كما شكر جماهير فريقه على حضورها ودعمها لهم، واصفًا خوض النهائي بأنه إنجازٌ وتجربةٌ مفيدةٌ، سيكتسب منها الخبرات.