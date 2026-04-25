كيسيه الأفضل في نخبة آسيا

نال الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، جائزة أفضل لاعبٍ في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن أسهم في تتويج فريقه باللقب القاري للمرة الثانية تواليًا عقب الفوز على ماتشيدا الياباني 1ـ0 بعد التمديد في المباراة النهائية، السبت.

وتسلَّم اللاعب الجائرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بعد النهائي القاري الذي جرى على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ولعب كيسيه دورًا كبيرًا في تتويج فريقه باللقب، فهو فضلًا عن صناعة هدف الفوز الذي سجله فراس البريكان بالنهائي، كانت له بصمةٌ في الأدوار الإقصائية للبطولة، إذ سجل هدف التعادل لفريقه في مباراة جوهور دار التعظيم الماليزي التي حسمها 2ـ1 ضمن ربع النهائي، وقبل ذلك أحرز هدفين في مرمى الغرافة القطري باللقاء الذي انتهى أهلاويًّا برباعيةٍ نظيفةٍ في مرحلة المجموعات.

وخاض كيسيه جميع دقائق النهائي الذي امتدَّ إلى شوطين إضافيين، وحصل على ثالث أفضل تقييمٍ من جانب فريقه بـ 7.5 درجة، حسبَ موقع «سوفا سكور» العالمي.

وعلى الصعيد ذاته، فاز الإسباني رافا موجيكا، مهاجم السد القطري، بجائزة هدَّاف البطولة، فيما حصد الياباني كوسي تاني، حارس مرمى فريق ماتشيدا الياباني، جائزة أفضل حارس في البطولة.

وسجل موجيكا ثمانية أهدافٍ، بينما حافظ حارس المرمى الياباني على نظافة شباكه في سبع مبارياتٍ من أصل 12 خاضها فريقه في البطولة، واستقبل ستة أهدافٍ، آخرها حمل توقيع فراس البريكان، مهاجم الأهلي، في ختام النهائي.