يايسله: عامنا استثنائي.. البريكان: جماهيرنا عوضت النقص

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فخره وسعادته بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا إثر الفوز على ماتشيدا زيلفيا الياباني 1-0 في المباراة النهائية على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السبت.

وقال يايسله خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة: «أنا سعيد جدًا وفخور للغاية وأشكر جميع اللاعبين على التزامهم، وهذا العام كان خاصًا واستثنائيًا لأننا تعرضنا للكثير من العقبات، وجعلنا الجميع يفخر بذلك، ولعب البطولة في جدة بين جماهيرنا أعطانا حافزًا إضافيًا وكان دعمهم لنا كبيرًا جدًا».

وأضاف مدرب الفريق الأهلاوي: «حققنا إنجازًا كبيرًا ورائعًا وأنا سعيد بهذا، تحدثنا خلال الاستراحة عن العمل مع بعض بشكل أفضل وأن نلعب بشكل كامل، وكان ينقصنا لمسة محظوظة من أي لاعب، وهذا ما حدث».

وواصل المدرب الألماني: «لدينا الآن شعور بالفرح بعد حصولنا على هذه البطولة ونحن سعيدون بما حققناه، ولكن أمامنا بعض المباريات في الدوري، والضغط كبير، ولكن علينا أن نفرح مع الجماهير ومن ثم العودة إلى النوم وبعدها التفكير في المباراة المقبلة».

وعن حالة طرد لاعبه زكريا هوساوي بالبطاقة الحمراء، أجاب يايسله: «الطرد كان بدون عذر وكان لابد أن نسيطر على أعصابنا والأهم أن نركز على الفوز والفرح».

ورفض مدرب الفريق الجداوي الحديث عما يثار بشأن تلقيه عروضًا خارجية، واكتفى بالقول: «منذ أن كنت لاعبًا تعودت ألا أستجيب للشائعات، وأنا مع الأهلي حققنا لقبًا مهمًا».

من جهته، عبّر فراس البريكان مهاجم الأهلي وصاحب هدف الانتصار على الفريق الياباني، عن سعادته بالإنجاز، مؤكدًا أن كل هدف يسجله له لذته ولحظته الخاصة.

وتابع البريكان: «لا أحب البطولات الفردية بل تحقيق الإنجازات الجماعية، والمباراة صعبة كانت على أرضنا وبين جماهيرنا، ولعب ثلاثة أشواط بنقص عددي أمر صعب جدًا، ولكن وقفة الجماهير عوضت النقص، والأهم أن الكأس الآسيوية لا زالت في جدة».