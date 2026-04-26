أمام جيرونا.. فالنسيا يبتعد عن الخطر

ابتعد فريق فالنسيا الأول لكرة القدم بخطوةٍ جديدةٍ من الهبوط بعد فوزه، السبت، على جيرونا 2ـ1 ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ورفع فريق «الخفافيش» رصيده إلى 39 نقطةً في المركز الـ 11 بفارق الأهداف خلف أوساسونا العاشر، فيما تجمَّد جيرونا، الذي سقط للمرة الثانية تواليًا، عند المركز الـ 14 بـ 38 نقطةً.

ووسَّع هذ الفوز الـ 14 لفالنسيا الفارق بينه وبين أول مراكز الهبوط، الذي يحتله إشبيلية، إلى خمس نقاطٍ.

وتقدَّم الفريق عبر لارجي رامازاني في الدقيقة 50، ثم أضاف النيجيري صديق عمر الثاني «59».

وفي الدقيقة 63، سجل جويل روكا هدف الفريق الكاتالوني الوحيد في المباراة، لكنه لم يكن كافيًا لتجنُّب الخسارة الـ 13 الموسم الجاري.