جوارديولا: ساوثهامبتون صعّب مهمتنا

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن تأهلهم، السبت، إلى نهائي كأس الاتحاد لم يكن سهلًا، وأن ساوثهامبتون كان ندًّا قويًّا حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقلبَ سيتي تأخره أمام ساوثهامبتون، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب»، إلى فوزٍ بـ 2ـ1، ليتأهل للمرة الرابعة تواليًا إلى النهائي في رقمٍ قياسي، ويفرض موعدًا أمام الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، الأحد.

وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة في تصريحاتٍ، نقلها الموقع الرسمي لناديه: «لم يخسر ساوثهامبتون في 19 مباراةً، لذا لم أتوقَّع أبدًا أن تكون المباراة سهلةً».

وأضاف: «الإضافة التي قدَّمها جيريمي دوكو وسافينيو في الشوط الثاني كانت مهمةً، لكنْ لو بدأ اللاعبان المباراة لما كانا سيملكان الطاقة التي ظهرا بها».

وذكر جوارديولا: «الشوط الأول لم يكن سيئًا، ولم نستقبل كثيرًا من الفرص. في الشوط الثاني لعبنا بالمستوى نفسه الذي قدَّمناه أمام بيرنلي، لكنَّنا عندما وصلنا إلى منطقة الجزاء لم نكن حاسمين بما يكفي».

واستطرد: «كان علينا الانتظار حتى يسجل نيكو جوانزاليس، لاعب الوسط، هدفًا استثنائيًّا بعد أن أعادنا دوكو للمباراة».

وبيَّن المدرب: «كرة القدم غير متوقَّعةٍ، ويجب منح ساوثهامبتون كثيرًا من التقدير على طريقة دفاعهم وأسلوب لعبهم».