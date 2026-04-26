بعد تتويج الأهلي.. الأندية السعودية تقاسم الكوريين الصدارة

تساوت الأندية السعودية مع نظيرتها الكورية الجنوبية في صدارة المتوَّجين بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تحقيق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الذهب القاري مجدَّدًا.

ونال الأهلي لقب النسخة الأحدث بتغلُّبه على منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت، بهدفٍ نظيفٍ في نهائي البطولة.

وحافظ الفريق الجدَّاوي على اللقب، الذي فاز به للمرة الأولى في تاريخه مايو 2025 بقهر فريقٍ ياباني آخرَ، هو كاواساكي فرونتال.

وارتفع عدد ألقاب الأندية السعودية إلى ستةٍ، متجاوزةً اليابانية التي كانت متساويةً معها في الرصيد.

واعتلت الأندية السعودية الصدارة إلى جوار نظيرتها الكورية الجنوبية بستة ألقابٍ لكلّ طرفٍ، بينما استمر اليابانيون في المركز الثاني بخمسة ألقاب.

وجاءت الألقاب السعودية الستة عن طريق الأهلي، والاتحاد، والهلال بواقع بطولتين لكلّ فريق.

وانطلق دوري أبطال آسيا عام 2003 ودخل حقبة «النخبة» بدءًا من نسخة 2024ـ2025.