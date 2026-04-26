أتلتيكو يجدّد انتصاراته بثلاثية بلباو

صالحَ فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم جماهيره بعد خسارة نهائي كأس الملك بركلات الترجيح أمام ريال سوسيداد، وفاز على ضيفه الباسكي الآخر أتلتيك بلباو 3ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 60 نقطةً في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف فياريال الثالث، الذي سيلعب أمام سيلتا فيجو الأحد في الجولة ذاتها، فيما تجمَّدت نقاط أتلتيك بلباو عند 41 في المركز التاسع.

ويستعد أتلتيكو لمواجهة ضيفه أرسنال الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بلباو عبر إيتور باريديس في الدقيقة 23، وأدرك الفرنسي أنطوان جريزمان التعادل «49»، وعزَّز المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث تقدم الفريق العاصمي بالهدف الثاني «54»، ثم عاد ليُوقِّع على الثالث «90+3»، وبعد أربع دقائق قلَّص أتلتيك النتيجة بالهدف الثاني عن طريق جوركا جوزيريتا.