بالتعادل.. تولوز يربك حسابات موناكو

فرض فريق تولوز الأول لكرة القدم التعادل 2ـ2 على ضيفه موناكو، السبت، في مباراةٍ لحساب الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

ولم يستغل فريق إمارة موناكو تفوقه بهدفين في الشوط الأول عبر جوردان تيزي ولامين كامارا في الدقيقتين 6 و18، إذ قلَّص تولوز الفارق بهدفٍ في الشوط الثاني عن طريق جيسن راسل روي «60»، وأحرز آخرَ بواسطة إيمرسون «90»، خطف به نقطة التعادل.

بذلك، واصل موناكو النزيف في آخر ثلاث جولاتٍ بعد تعادلين وخسارة، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 51 نقطةً، وتضعف فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولاتٍ من انتهاء مشواره المحلي.

ويبتعد موناكو بفارق ست نقاط عن ليون، ثالث الترتيب، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما تولوز، فكسر بهذا التعادل سلسلةً من ثلاث خسائر متتالية، ليزيد رصيده إلى 38 نقطةً في المركز العاشر.