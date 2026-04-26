البطل وأفضل لاعب.. كيسيه يكمل السداسية

جمع فريقٌ سعودي بين لقب دوري أبطال آسيا للنخبة وجائزة أفضل لاعبٍ في المسابقة للمرة السادسة تاريخيًّا.

وحقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد قهره منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدفٍ نظيفٍ، السبت، في نهائي البطولة.

وبعد نهاية المباراة، تسلَّم الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي، جائزة أفضل لاعبٍ في البطولة باختيار الاتحاد الآسيوي.

وارتفع عدد ألقاب الأندية السعودية إلى ستةٍ في البطولة، التي استُحدثت عام 2003، ودخلت حقبة «النخبة» موسم 2024ـ2025.

وفي كل مرَّةٍ تُوِّج فيها فريقٌ سعودي باللقب، ذهبت جائزة أفضل لاعبٍ إلى أحد عناصره.

وعندما فاز الاتحاد باللقب عام 2004 اختير مدافعه رضا تكر أفضل لاعبٍ في البطولة.

وكرَّر فريق «النمور» الإنجاز خلال العام التالي، وذهبت جائزة أفضل لاعبٍ إلى نجمه محمد نور.

وفي 2019، فاز الهلال باللقب، ومهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز بجائزة أفضل لاعبٍ.

وبعد عامين، حقق الفريق العاصمي البطولة ذاتها، فيما ذهبت الجائزة الفردية لجناحه الدولي سالم الدوسري.

ووقع الاختيار على المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من الأهلي لتسلُّم جائزة أفضل لاعبٍ في نسخة 2024ـ2025 التي أحرزها الفريق الجدَّاوي.

وبسيناريو مماثلٍ، فاز الأهلي بالنسخة الأحدث، وحصل كيسيه على الجائزة الفردية.

ولعب كيسيه 10 مباريات في النسخة الأخيرة وسجل 3 أهداف، كما صنع هدف التتويج لزميله فراس البريكان، رأس الحربة.