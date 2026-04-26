إنريكي: فريقي يتحدى الصعوبات

أبدى الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، تفاؤله قبل مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بعد الفوز 3ـ0 على أنجيه، السبت، في الجولة الـ 31 للدوري الفرنسي.

وابتعد الفريق الباريسي في الصدارة موسِّعًا الفارق إلى ست نقاطٍ مع منافسه لانس، الذي تعثر بالتعادل 3ـ3 مع بريست، الجمعة.

وصرَّح إنريكي عقب اللقاء عبر منصة الدوري الفرنسي «ليج 1»: «نستحق هذا الفوز وسط الصعوبات التي واجهناها مثل توقيت المباراة. لعبنا بتركيزٍ تامٍّ، وكنا حاضرين بقوةٍ، وسعيدٌ للغاية بأداء الفريق».

وأضاف: «نحن في أفضل حالاتنا، ونقدم أداءً مميَّزًا بروحٍ عاليةٍ، ونعيش لحظةً مثاليةً، ونترقَّب باستمتاعٍ الأمتار الأخيرة لمشوارنا في الدوري ودوري الأبطال».

ولفت إلى أن «الوقت غير مناسبٍ لمنح أي معلوماتٍ عن فريقنا لبايرن ميونيخ، لكن كل اللاعبين جاهزون».

وختم إنريكي تصريحاته بالقول: «نرغب في تقديم أداءٍ قوي أمام أحد أفضل أندية أوروبا، لكننا أبطال هذه المسابقة، ونريد أن نبدأ المواجهة بكل قوةٍ».